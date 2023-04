Funsat realiza processo seletivo para 65 vagas PCD's

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza processo seletivo para a contratação de 65 trabalhadores PCDs (Pessoa com Deficiência). A seleção acontece nesta sexta-feira (28), em parceria com o Sindicato das Empresas de Vigilância, Segurança e Transporte de Valores de Mato Grosso do Sul (Sindesv-MS).

A vaga mais ofertada é a de “vigilante patrimonial”, com 62 postos em aberto, que atenderão seis empresas grandes do setor em Campo Grande. A seleção também terá disponível vagas de outras funções, para portaria ou administrativo.

Para concorrer, basta o candidato comparecer à Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O processo seletivo ocorre entre às 8h e às 12h, por ordem de chegada. Vale lembrar que só serão contratados na seleção de PCD, candidatos que apresentarem, posteriormente, laudo técnico.

Mais informações a respeito da vaga entrar em contato com a Coordenação de Vagas e Emprego da Funsat pelo (67) 4042-0585 (Ramal 5826) ou diretamente com o Sindesv-MS pelo (67) 3222-5422.