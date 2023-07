Funsat retoma atendimento na Secretaria da Juventude

O atendimento do posto da Fundação Social do Trabalho (Funsat) no prédio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) foi retomado nessa segunda-feira (3). O objetivo da parceria é descentralizar as ações da prefeitura, levando aos cidadãos oportunidades e serviços em diversas localidades.

No local, o público jovem vai encontrar informações sobre vagas de emprego, além do serviço de emissão da carteira de trabalho digital. O atendimento será de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O “Balcão de Empregos” na Sejuv vai oferecer todas as vagas anunciadas diariamente pela Fundação do Trabalho, lembrando que só poderão concorrer às oportunidades de emprego, os candidatos com o cadastro atualizado na Funsat.

A Fundação do Trabalho disponibiliza diariamente cerca de 1.500 vagas para contratação em Campo Grande, em centenas de funções e empresas diferentes.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585. O Posto de Atendimento ao Trabalhador na Sejuv fica localizado na rua 25 de Dezembro, nº 924 – 3º andar, Centro (Edifício Marrakech).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande