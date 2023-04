A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 1.351 vagas em Campo Grande nesta quinta-feira (27). Os interessados devem agendar o atendimento via aplicativo MS Contrata + para Trabalhadores e quem não tiver acesso ao aplicativo pode comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio, 2773, e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio. Clique aqui e confira as vagas disponibilizadas para hoje.

* Com informações Funtrab