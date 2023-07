Funtrab disponibiliza quase 1.500 vagas nesta quinta-feira na Capital

Nesta quinta-feira (20), na capital, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.481 vagas, com destaque para 38 vagas para aajudante de carga e descarga de mercadoria; 12 para ajudante de obras; 26 oportunidades para atendente de lanchonete, entre outras funções.

Há vagas também para quem cursa nível superior. Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho (CTPS). A Fundação está localizada na Rua 13 de maio, 2.773, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego. Para conferir a lista completa, clique aqui.

Funsat

A Fundação do Social do Trabalho (Funsat) também disponibiliza vagas para esta quinta-feira (20). No total, são 1.965 oportunidades, em difrentes áreas. Destaque para engenheiro de produção com quatro vagas; estoquista dez vagas; 13 vagas ára eletricista de instalações; trê para gerente de operações de serviços de assistência tecnica, entre outras.

Tmabém há vagas para os estudantes do sensino superior. Para conferir todas as vagas disponibilizadas pela Funsat, clique aqui.

O interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de julho , 992, Vila Glória. É importante levar dosumntos pessoais e a CTPS física ou digital .

Os candidatos precisam ficar atentos, pois tanto no caso da Funsat quanto da Funtrab as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.