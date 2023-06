Funtrab e Hemosul em parceira para incentivar doação de sangue no estado

Com o objetivo de reforçar a ação da Campanha Junho Vermelho, a Funtrab e Hemosul uniram forças em Campo Grande e no interior para ressaltar a importância da doação de sangue na sociedade.

A parceira na Capital e em nove municípios no interior do Estado será realizada nesta sexta-feira(16). Aqui em Campo Grande, a mobilização começa às 14 horas, na sede da Fundação Social do Trabalho com uma palestra sobre doação de sangue e orientações aos servidores e ao público em geral.

Já nas Casas do Trabalhador de Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã, Paranaíba, Três Lagoas, Nova Andradina, Naviraí e Aquidauana, o evento começa a partir das 8 horas. Não haverá interrupção do atendimento das agências.

A parceria Funtrab/ Hemosul busca engajar doadores em ações de responsabilidade social, mantendo os estoques abastecidos ao longo do ano e não apenas em datas específicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mês de junho é escolhido como o mês de campanha porque, historicamente, apresenta queda no número de doações. Além do período das férias escolares, as baixas temperaturas são apontadas como um desses fatores.

QUEM PODE DOAR

Para doar, basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Também é necessário ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais. Entre as regras, o doador deve evitar o consumo de álcool 12 horas antes do momento de ir realizar a doação de sangue.

O Hemosul também ressalta que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses. O Hemosul fica na Avenida Fernando Correa da Costa 1304, Centro.