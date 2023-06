Funtrab pede para trabalhadores atualizarem cadastro

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está pedindo para os trabalhadores, que necessitam dos serviços das agências estaduais, realizarem a atualização de cadastro presencial. A recomendação é para todos os candidatos que fizeram cadastro na Fundação há mais de três meses.

Apesar da recomendação, a atualização não é obrigatória. Com o cadastramento ou atualização dos dados pessoais e profissionais do trabalhador no Sistema Nacional de Emprego (Sine), o candidato aumenta suas chances de ser selecionado às entrevistas de emprego de forma mais rápida e eficaz.

Todos os serviços da Funtrab são gratuitos, entre eles intermediação de mão de obra, entrada no Seguro-Desemprego e informações sobre Carteira de Trabalho Digital.

Agências

Em Campo Grande, munícipes podem comparecer na Casa do Trabalhador, localizada na rua 13 de maio, 2.773, no Centro. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. É preciso estar portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Três lagoas, o endereço é rua Dr. Munir Thomé, 86, na região central. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Mais localidades da Casa do Trabalhador no Estado podem ser conferidas no site da Funtrab.

*Com informações do Governo do Estado