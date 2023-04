"Futuro do Trabalho" é tema de evento na Capital

A Capital Morena vai sediar mais uma edição do 'Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking'. O evento está no sétimo ano de encontros empresariais e visa promover o conhecimento nas áreas de gestão e negócios.

Nesta edição, o palestrante convidado é o fundador e CEO da Gama Academy, Guilherme Junqueira, que vai tratar do “Futuro do Trabalho: Como liderar em tempos de mudanças, gerações e avanços tecnológicos". Junqueira possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de desenvolvimento de aplicativos mobile, ERP's, venture builder e incubação de startups.

“Se quisermos entender o futuro, precisamos entender o valor do tempo. O profissional tem que pensar em como entregar mais e valer mais. E isso passa por adquirir conhecimento e exercitar a expertise. Independente de inteligência artificial, tudo gira em torno do tempo”, explica o empreendedor que é natural de Campo Grande.

Aos 34 anos, Junqueira tem atuado como professor convidado nas principais universidades do país em temas como educação, carreira, gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo, e inovação. Reconhecido como um dos 10 empreendedores que mais contribuiu para o ecossistemas de startups no Brasil, Junqueira é co-fundador da ABStartups, que possui atualmente mais de 12 mil startups associadas, tendo criado importantes projetos como o CASE (maior evento para startups da América Latina).

CAFÉ COM NEGÓCIOS

O encontro foi criado pelo empreendedor Dijan de Barros e cada edição aborda um tema relacionado a negócios, mercado de trabalho, apresentando soluções criativas de gestão por meio de palestrantes experientes e renomados, proporcionando dessa forma um encontro entre empresários e empreendedores locais e estimulando novas conexões, o networking e a troca de conhecimentos e experiências.

O evento sobre o futuro do trabalho será no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, a partir das 8h desta terça-feira (25), com venda de ingressos revertida para o Instituto Donativa de Filantropia.

