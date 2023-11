Futuro dos meios de comunicação estreita para convergência

Nesta sexta-feira (24) será realizado, em Campo Grande, o 1° Fórum MIDIACOM promovido pela Associação de Emissors de Rádio e Televisão de MS (AERMS). O evento tem como foco o combate à fake news com o tema "Impactos da desinformação e consumo de mídia em MS".

Fernando Morgado, especialista na área de marketing e inteligência de mercado, será um dos palestrantes de hoje. No Workshop, Fernando vai falar sobre "TV e Rádio na era digital - resiliência e resultados. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, Morgado antecipou como os veículos de comunicação estão se transformando a cada dia e o que esperar do futuro de dois dos veículos de comunicação mais tradicionais.

"A discussão agora envolve o esclarecimento da sociedade, especialmente do mercado de que a palavra de ordem é a convergência, de que não é a morte de um meio, mas a sua mudança ou a união com outros meios, outras plataformas".

Continue Lendo...

Além da programação especial voltada ao público de mídia, o evento será aberto ao público em geral a partir das 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.



Programação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19h30 - Palestra com a presença do presidente da ANJ - Associação Nacional de Jornais, Marcelo Rech. Com o tema “Os impactos da desinformação”, a discussão trará à tona as consequências da propagação de conteúdos falsos.



Na sequência, a palestra “Rádio e TV na era digital”, conduzida por André Dias, vice-presidente do MIDIACOM do Rio de Janeiro, abordará sobre as mudanças na área tecnológica e como se adaptar neste meio.



E para finalizar, a SECOM/MS apresentará um panorama abrangente sobre os hábitos de consumo de mídia do sul-mato-grossense. A apresentação abordará as preferências de mídia, meios e plataformas mais utilizadas e as mudanças ao longo do tempo, oferecendo uma visão aprofundada do cenário midiático local.



O 1º MIDIACOM-MS conta com a parceira do Governo de MS, Assembleia Legislativa de MS, Tribunal de Contas/MS, Tribunal de Justiça/MS, Sistema Famasul, Ministério Público de MS, Sebrae e FIEMS. Acompanhe a entrevista completa.