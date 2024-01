Futuro nas mãos do partido

Não é segredo pra ninguém do desejo da ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil, de concorrer à Prefeitura de Campo Grande. Mas, para realizar esse desejo, ela terá de pedir demissão do cargo de superintendente da Sudeco até abril, onde está sendo muito bem avaliada pelas lideranças políticas. É uma decisão difícil, porque estará em jogo o seu emprego. Ela assumiu o comando da Sudeco por indicação da direção nacional do seu partido, respaldada pelas lideranças do PT.

Então o futuro dela está nas mãos do União Brasil. Este não é o único problema de Rose. Ela terá ainda, como presidente regional do União Brasil, de dar atenção aos candidatos do partido a prefeitos e vereadores no interior do estado. A correria dela será grande.

Esse dilema, no entanto, já tem data marcada para acabar: depois do carnaval. A palavra final de disputar as eleições não será da Rose. Vai ser do partido depois de debruçar em cima pesquisas que serão realizadas em Campo Grande.

Se o partido achar que há chance de vitória, Rose vai ter que largar o emprego no governo federal, até abril, para travar mais uma batalha eleitoral na Capital. É um desafio para dar frio na barriga da Rose. Ela mesma admite a angústia da espera de uma decisão que foge de suas mãos. Tudo dependerá do partido.

Nas eleições de 2016, ela pediu ao PSDB, seu partido da época, para ser candidata, passou para o segundo turno e perdeu a disputa para Marquinhos Trad (PSD). Agora, ela está presa à consulta popular encomendada pelo União Brasil. Se a avaliação não for favorável, Rose continuará na Sudeco com plano de concorrer a deputada federal, em 2026.

Ela sabe muito bem o tamanho do desafio. Não será fácil enfrentar rivais com estruturas partidárias consolidadas. O União Brasil ainda está em fase de organização desde quando a senadora Soraya Thronicke deixou o partido para comandar o Podemos.

Rose espera estar bem avaliada nas pesquisas para entrar de sola na campanha eleitoral.

