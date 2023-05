Gaeco deflagra operação contra prefeitura do interior

Na manhã desta quinta-feira (18/5), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em atuação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, deflagrou a Operação Tromper, para dar cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão em Sidrolândia.

A investigação apurou a existência de esquema de corrupção na atividade administrativa do município de Sidrolândia, em funcionamento ao menos desde o ano de 2017, destinado à obtenção de vantagens ilícitas, por meio da prática de crimes de peculato, falsidade ideológica, fraude às licitações, associação criminosa e sonegação fiscal.

Para dar ares de legitimidade aos certames licitatórios e promover o desvio dos recursos públicos reservados para a execução dos contratos, o grupo criminoso viabilizava a abertura de empresas e seu registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

A organização criminosa também se aproveitava de cadastros preexistentes, para incrementar o objeto social sem que o estabelecimento comercial apresentasse experiência, estrutura ou capacidade técnica para a execução do serviço contratado ou fornecimento do material adquirido pelo ente municipal.

Em nota, a prefeita da cidade, Vanda Camilo (PP), afirmou em nota que só soube da operação através da imprensa. Abaixo está a notam em integra:

Caros, cidadãos. Tomei conhecimento, por meio da imprensa, sobre a operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAEGO) em nossa cidade, e estou acompanhando atentamente o desdobramento dessa situação.

Como prefeita, é meu dever zelar pela integridade e bem-estar de nossa comunidade, bem como pela transparência e legalidade de todas as ações realizadas em nossa gestão. Por essa razão, vamos aguardar o deslinde da operação para adotar as providências e prestar os esclarecimentos necessários à população, de forma responsável e imparcial.

Enquanto isso, a rotina de trabalho administrativa em todas as secretarias seguem normal. Continuarei me dedicando ao cumprimento de minhas atribuições como prefeita, empenhando-me em buscar soluções para os desafios e demandas que nossa cidade enfrenta.

Reafirmo meu compromisso com a ética, a transparência e a justiça, valores que sempre nortearam minha trajetória política.