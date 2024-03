Gaeco desmantela quadrilha que usava viaturas da Polícia Civil para transportar cocaína

Na manhã desta terça-feira (26), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação "Snow", desarticulando uma organização criminosa especializada no tráfico de cocaína em Campo Grande.

De acordo com o Ministério Público, a quadrilha, altamente estruturada, contava com uma rede sofisticada de distribuição, envolvendo diversos integrantes, inclusive policiais corrompidos pela organização. A droga, principalmente cocaína, era transportada por empresas de fachada, que também serviam para lavagem de dinheiro, ocultando a origem e o destino dos lucros do narcotráfico.

Para despistar a fiscalização policial, o grupo utilizava métodos engenhosos. A droga era escondida em cargas lícitas, como carnes e aves congeladas, dentro de caminhões frigoríficos lacrados. Além disso, os caminhões eram frequentemente transferidos entre empresas do grupo e os motoristas, dificultando a identificação dos reais proprietários.

Esquema envolvia viaturas da Polícia Civil

Uma das táticas mais audaciosas da quadrilha era o uso de viaturas oficiais da Polícia Civil para transportar a cocaína. Policiais civis foram corrompidos pelo grupo e transportavam a droga em viaturas caracterizadas, contando com a falsa sensação de segurança e a improbabilidade de serem parados ou revistados por outras unidades policiais.

A investigação do Gaeco, que contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, identificou mais de 2 toneladas de cocaína da organização criminosa que foram apreendidas em ações policiais.

A Operação "Snow" cumpre 21 mandados de prisão preventiva, dos quais 3 alvos já estão presos, além de 33 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Ponta Porã. Equipes da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Choque, Força Tática e Batalhão de Operações Especiais, além da Corregedoria da Polícia Civil, prestaram apoio operacional ao Gaeco.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul se manifestou sobre a operação do Ministério Público. De acordo com o comunicado, os mandados de prisões de policiais civis foram cumpridos pela própria instituição, e reforça a integridade do órgão. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul tem o compromisso de combater qualquer crime em nosso Estado. Nesse contexto informamos nossa participação na operação em curso conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). No decorrer dessa operação, os mandados de prisão relacionados à prisão e busca e apreensão relacionados a policiais civis foram cumpridos pela nossa instituição, por meio da Corregedoria-Geral da Polícia Civil."

"Salientamos que, além das medidas de natureza criminal, encontram- se em andamento na Corregedoria procedimentos administrativos para apurar eventuais transgressões disciplinares. Por fim reforçamos o compromisso de não não tolerarmos com desvios de conduta nem qualquer comportamento que comprometa a integridade da instituição e a confiança da sociedade."

*Com informações do Ministério Público e da Pollícia Civil