Galinhada: Prato tradicional é reconfortante e saboroso

Essa semana resolvi preparar em casa um daqueles pratos que mais amo feitos com arroz e frango. É a galinhada, prato tradicional da cozinha brasileira e que combina arroz, frango e temperos deliciosos. É reconfortante e saboroso, perfeito para reunir a família e os amigos ao redor da mesa.

A base da galinhada é o arroz, que é cozido junto com pedaços de frango, geralmente desossados. Os temperos variam de acordo com a região e o gosto pessoal, mas geralmente incluem cebola, alho, pimentão, tomate, cheiro-verde e especiarias como açafrão, cominho e páprica. Em Goiás por exemplo, o prato vem guarnecido de pequi, fruto que marca muito nossa cultura gastronômica do Centro Oeste.

Para preparar a galinhada, comece refogando a cebola e o alho em um pouco de azeite. Adicione o frango e deixe dourar levemente. Em seguida, acrescente os temperos (cebola, alho, pimenta do reino, cúrcuma) e deixe cozinhar por alguns minutos, para que os sabores se misturem.

Depois, adicione o arroz e refogue por mais alguns minutos, para que ele fique envolvido com os temperos. Em seguida, acrescente água quente na proporção de duas partes de água para uma de arroz, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo até que o arroz esteja macio e os sabores tenham se incorporado.

Eu separo umas peles de frango e coloco pra assar pra ficarem bem crocantes, pururuca, e na hora de servir coloco um queijinho curado por cima. A galinhada pode vir acompanhada de salada verde, vinagrete, quiabo refogado ou outros acompanhamentos de sua preferência. É um prato versátil, que pode ser adaptado de acordo com o seu gosto e os ingredientes que você tem disponível.

Experimente preparar a galinhada em casa e aproveite esse prato delicioso e reconfortante com a sua família e amigos. Apure os sentidos e bom apetite.

