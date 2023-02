Garagista é assassinado em audiência no Procon

Na manhã desta segunda feira (13), o empresário Antonio Caetano de Carvalho, de 67 anos, foi morto a tiros, em Campo Grande, durante audiência de conciliação no Procon – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, na rua 13 de Junho, região central da cidade.

Informações preliminares são de que o empresário foi assassinado por um policial militar aposentado por conta de uma dívida de R$ 630. Essa era a segunda audiência entre as partes.

Uma funcionária do órgão, visivelmente abalada e que não quis se identificar, disse que ouviu dois ou três disparos na sala que fica ao lado onde trabalhava na hora do crime. O empresário foi atingido na cabeça e morreu na hora.

O Procon é vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos humanos de Mato Grosso do Sul. A secretária da pasta, Patrícia Cozzolino, esteve no local do crime durante a manhã e, em entrevista à imprensa, confirmou que atualmente, o prédio onde ocorreu o crime não conta com aparelho raio-x e não há policiais, apenas seguranças patrimoniais. “Vamos reforçar a questão da triagem as pessoas que vem na conciliação, e checar se houve ou não alguma falha de segurança”, afirmou a secretária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem revelar nome, Patrícia também adiantou que uma funcionária de carreira do Procon de Brasília deve chegar ao estado os próximos dias para assumir a gestão do órgão.

O Procon suspendeu todas as audiências marcadas até amanhã, e o atendimento deve retornar na quarta-feira.

A VÍTIMA

Antonio Caetano de Carvalho é natural de Pernambuco, e estava no ramo automotivo há 40 anos. Apaixonado por automóveis, Caetano, como era conhecido foi responsável pela construção de algumas pistas para motociclismo e automobilismo no estado, chegando a narrar etapas do Campeonato de Motocross. Ele deixa mulher e filha.