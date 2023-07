Gás de cozinha tem variação de mais de 26% em Campo Grande

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor continua monitorando os preços do gás de cozinha em Campo Grande e nova pesquisa encontrou variação de 26,32% no gás de 13kg. O acompanhamento ocorre desde março de 2022, quando a Petrobrás S.A. anunciou o último aumento de preço de 16,1% sobre o gás de cozinha.

Com o intuito de dar continuidade ao acompanhamento das oscilações dos valores praticados durante o ano de 2023, foi realizada no dia 3 de julho, pesquisa de preço do botijão de gás de cozinha de 13kg, o mais utilizado pelos consumidores residenciais e comércio de pequeno porte, em 25 estabelecimentos comerciais na Capital.

Segundo a pesquisa do Procon Municipal, em 1° de julho houve uma redução de -3,9% no preço, que não foi sentida no bolso do consumidor. Na análise dos preços, obteve-se uma variação de 26,32%, sendo que o menor preço encontrado de R$ 95,00 e o maior preço de R$ 120,00.

Pesquisa de gás de cozinha julho de 2023 Completa

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande