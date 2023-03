Gasolina subiu R$ 0,16 na última semana em MS

Levantamento feito pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, aponta que o preço médio da gasolina comum no estado nos últimos sete dias é de R$ 5,23, um aumento de R$ 0,16 comparado com a semana anterior.

Na capital o preço médio da gasolina comum é de R$ 5,13, com o menor valor encontrado sendo de R$ 4,89 e o maior de R$ 5,39.

O aumento era esperado após o governo federal voltar a aplicar a cobrança do PIS e Cofins, que não eram cobrados desde maio de 2022.

O valor do combustível ainda pode subir mais caso o estado aumente o valor do ICMS perante ao combustível. Atualmente a alíquota do ICMS é de 17%, sendo a menor do país.