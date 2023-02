Gastronomia e estilo de vida entre amigos fazem sucesso na Capital

O colunista José Marques, da Rádio CBN Campo Grande, bateu um papo neste sábado com o empresário João Pedro Dias e o chef Eduardo Torquato para conhecer a história dos cinco amigos que abriram um restaurante num local improvável: um armazém. Em quase mil metros quadrados de área, o local situado na região leste de Campo Grande, reúne uma experiência gastronômica com base na 'parrilha' mesclada à cultura vintage.

Ambiente acolhedor e cardápio variado, com pratos inspiradores e exclusivos, além de boa música, o Old Sheep Steak Bar, está prestes a completar dois anos de aniversário. A ideia do restaurante nasceu durante um happy hour.

Assista abaixo a coluna Festas e Eventos e conheça a história de sucesso desse empreendimento: