Geada atinge pelo menos nove municípios em MS

Ainda estamos em pleno Outono e as temperaturas já registram índices abaixo dos cinco graus em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Esta quarta-feira (29) amanheceu com geada em pelo menos nove municípios, conforme levantamento do meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp.

Em Amambai foi registrada a mais baixa sensação térmica, -1,7 °C. Em Campo Grande, onde os termômetros marcaram a mínima de 9,5 °C, não houve geada mas a sensação térmica também foi negativa (-1,2 °C), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

Continue Lendo...

Confira na tabela abaixo as condições meteorológicas registradas nesta manhã em algumas cidades do estado:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), a estiagem e o tempo mais frio ocorrem devido à atuação de um ciclone extratropical que se forma no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, que impulsiona o avanço do ar mais seco e frio.

Durante a tarde, em Campo Grande, a máxima pode chegar aos 21°C Em dourados, aos 18°C. No sul do estado a máxima varia entre 17 °C e 19 °C . No bolsão, os termômetros em Paranaíba atingem 23°C, já em Três Lagoas, máxima de 21°C. Na região norte, máxima de 25°C. E, no Pantanal, máxima de 21°C.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG