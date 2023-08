General é esperado hoje pelas lideranças do PL; filhos de Bolsonaro também devem visitar MS

As lideranças do PL têm encontro agendado hoje com o general Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, para discutir planos de fortalecimento da direita em Mato Grosso do Sul. O partido perdeu fôlego depois da derrota de Bolsonaro para Lula. Por ser um estado conservador, Braga Neto recebeu a missão do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, para tratar dos problemas internos, mapear os municípios com chances de eleger prefeitos e um grande número de vereadores.

O cenário eleitoral para o PL em Mato Grosso do Sul não é nada animador. O partido não tem nomes competitivos, na atual conjuntura política, para concorrer às prefeituras dos principais municípios, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Hoje, qualquer nome indicado pelo PL, seria atropelado pelos rivais. Na Capital, por exemplo, o deputado federal Marcos Pollon, apontado como pré-candidato do PL, teria como adversários a atual prefeita Adriane Lopes (PP), André Puccinelli (MDB) e o deputado federal Beto Pereira (PSDB).

Michele vem organizar PL-Mulher em Mato Grosso do Sul

Ainda falando de PL, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também, pode estar de visita a Mato Grosso do Sul para organizar o PL-Mulher. A missão de Michele é incentivar a participação da mulher na política de Mato Grosso do Sul.

Hoje o envolvimento da mulher na política do Estado ainda é tímido e, mesmo assim, são essas poucas mulheres que se destacam na política. Nas eleições presidenciais, duas senadoras de Mato Grosso do Sul foram candidatas: Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (na época pelo União Brasil). Hoje Simone é ministra do Planejamento. Antes dela, a outra mulher, Tereza Cristina, ganhou projeção na política nacional como ministra da Agricultura do Governo Bolsonaro. Tereza foi eleita senadora pelo estado e é forte nome para concorrer a Presidência da República, se Bolsonaro não derrubar a sua inelegibilidade até 2026.

Filhos de Bolsonaro no estado

Além de Michele, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro pretendem visitar o estado em outubro para reforçar as articulações do general Braga Neto de fortalecimento da direita em Mato Grosso do Sul. Eles devem se reunir com as lideranças do PL de todo o Mato Grosso do Sul para discutir as eleições municipais.

Azambuja abre as portas do PSDB para entrada de Marçal Filho

O ex-governador Reinaldo Azambuja abriu as portas do PSDB para a filiação do deputado estadual Marçal Filho. O cacique-mor dos tucanos, se reuniu com o parlamentar para tratar da filiação e da eleição para a Prefeitura de Dourados.

O partido vive um impasse no maior colégio eleitoral do interior do estado com os deputados estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira, além do deputado federal Geraldo Resende, brigando para ser o candidato.

Como o consenso está difícil, Marçal poderá ser o escolhido. O deputado foi jogado ao escanteio no PP na disputa interna por candidatura a prefeito. A preferência do partido é apostar na reeleição de Alan Guedes.

