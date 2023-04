Geraldo Resende confirma pretensão de disputar prefeitura de Dourados

O deputado federal Gerado Resende (PSDB-MS), ex-secretário de Estado nos governos Zeca do PT e Reinaldo Azambuja, fala com propriedade quando o tema é saúde pública. Em entrevista nesta segunda-feira (10) ao Jornal CBN Campo Grande, Resende disse que Mato Grosso do Sul avançou muito nesse setor mas é preciso um investimento maior no SUS para melhorar a qualidade do atendimento.

O parlamentar falou também sobre índices preocupantes como o da mortalidade materna, o de adolescentes grávidas e o baixa procura da população pelas vacinas.



