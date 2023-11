CBN Agro: Pastagens competitivas, Rota Biocêanica e adoção de biotecnologia no agro brasileiro

O CBN Agro deste sábado (25) recebeu Rômulo Sançana França, técnico agropecuário - especialista em pastagens, para falar sobre como tornar a pastagem competitiva frente ao fator de migração de áreas para a agricultura e também para o setor de floresta plantada. O entrevistado trouxe dicas importantes sobre análise de solo, implementação e gestão de pastagens.

A Expedição da Rota Bioceânica, organizada pelo SetLog (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de MS), com o apoio do Governo do Estado. Ao todo, 110 pessoas participam da Expedição, dentre autoridades, empresários e imprensa, distribuídos em 38 caminhonetes. A viagem é de 2,5 mil quilômetros pelo percurso rodoviário da Rota Bioceânica. Passa por municípios sul-mato-grossenses e cidades do Paraguai, Argentina e Chile que estão no trajeto do corredor rodoviário bioceânico. Paulo Cruz está lá é participou do CBN Agro.

Um pesquisa apontou que a adoção da biotecnologia gerou R$ 143,5 bilhões de receita adicional ao agronegócio brasileiro. Realizada pela Croplife Brasil, associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em áreas essenciais para a produção agrícola sustentável, em parceria com a Agroconsult,, desenvolveu o estudo “25 anos de transgênicos no campo: benefícios ambientais, econômicos e sociais no brasil”, para marcar a data de aprovação do primeiro cultivo transgênico no Brasil. Adriana Brondani, doutora em Ciências Biológicas, participou do CBN Agro e falou sobre os avanços da ciência nos últimos 25 anos de implementação da biotecnologia no Brasil.

