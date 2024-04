Gestores de assistentes sociais terão capacitação em saúde pública

Para qualificação de servidores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Secretaria de Assistência Social (SAS) oferta o curso "Gestão Pública – Princípios Éticos e Relações Humanas", que atenderá cerca de 60 gestores que atuam nas unidades de atendimento à população.

A capacitação se estenderá até junho de 2024 e contará com carga horária de 24 horas. O curso abordará dimensões fundamentais para a organização saudável e eficiente do serviço público, cujo objetivo é divulgar, conscientizar e debater entre os agentes públicos municipais da gestão pública assistencial, os princípios fundamentais da gestão administrativa pública.

Continue Lendo...

Conforme a programação, serão abordadas até junho as seguintes temáticas: Ética no dia a dia, Código de ética do servidor Público Municipal, Proibições, Deveres e Responsabilidade do servidor Público na Lei 190, Comunicação não violenta, Liderança e Motivação; Diversidade no Trabalho e Violência no trabalho: assédio sexual e moral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a abertura deste ciclo, o Procurador da Fazenda Nacional, Flávio Garcia Cabral, ministrou uma aula inaugural com o tema: “A indisponibilidade do Interesse Público”. Ele falou sobre a importância da iniciativa em realizar eventos como este para os servidores.

“Os gestores são a pedra basilar de todo serviço público, vocês são o principal público para desenvolvermos debates como estes. Realizar uma capacitação como esta é de suma relevância, visto que quem atua no serviço público precisa estar em constante aprimoramento e reciclagem”, ressaltou o procurador.

A secretária-adjunta da SAS, Inês Mongenot, destacou o trabalho que a pasta vem realizando com o objetivo de aprimorar o atendimento. “Nas nossas demandas diárias é necessário bom senso, equilíbrio e motivação diante das fragilidades que lidamos e capacitar nossos trabalhadores contribui diretamente para nossa missão enquanto política de Assistência Social”.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande