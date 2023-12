Gestores municipais discutem finanças em Fórum

Em busca de estratégias inovadores em economias locais, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e Sebrae/MS realizam, em Bonito, o 2° Fórum de Prefeitos, Primeiras Damas e Cavaleiros de MS. O encontro tem como temática o "Desenvolvimento Econômico Regional".

Colunista da rádio CBN Campo Grande, Hudson Garcia, é um dos palestrante do evento. Ele destacou que um dos principais pontos de discussões dos gestores será: as mudanças no Fundo de Participação dos Municípios; os impactos nas finanças municipais e a concentração de investimentos privados em Mato Grosso do Sul. Acompanhe a avaliação.