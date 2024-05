Gian Sandim é empossado vereador em meio à imbróglio jurídico

"Eu acho que essa questão não vai mais ser levada em conta", disse o agora vereador Gian Sandim sobre a série de liminares e recursos judiciais em torno da vaga do PSDB deixada pelo vereador licenciado Claudinho Serra - investigado por corrupção.

A posse de Sandim, nesta quarta-feira (29), ocorre após a Câmara de Vereadores de Campo Grande convocar, empossar e suspender o mandato de Dr. Lívio Leite (União Brasil), devido a uma batalha jurídica que mobilizou magistrados de primeira e segunda instâncias da Justiça Eleitoral e da Justiça comum.

O que chamou a atenção na posse de Sandim foi a ausência do presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), e o fato de não ter sido realizada no Plenário principal da Câmara, como ocorreu na semana passada no ato de posse de Dr. Lívio e, talvez por isso, contou com a presença de poucos parlamentares.

O vice-presidente da Mesa Diretora do legislativo municipal, vereador Loester Nunes (MDB) foi quem fez as honras da casa, informando que Carlão precisou viajar e não se encontrava em Campo Grande.

