Ginásio Guanandizão reabre após reforma

Após dois meses de obras, o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande foi reaberto. As melhorias incluíram a instalação de uma nova cobertura e isolamento termoacústico, que garantiram mais conforto e segurança para os frequentadores.

A nova cobertura, feita com placas de polisocianurato, é mais leve e resistente que a anterior, além de oferecer melhor isolamento térmico e acústico. Isso significa que o ginásio ficará mais fresco no verão e mais aquecido no inverno, e que o som das competições e shows será mais agradável para os espectadores.

Além disso, a reforma também incluiu a instalação de um novo sistema de drenagem, que vai evitar que as chuvas causem goteiras no interior do ginásio.

O Guanandizão é um dos principais espaços esportivos de Campo Grande e já recebeu grandes eventos, como shows de artistas nacionais e internacionais, campeonatos de esportes e eventos culturais. Com as melhorias, o espaço está preparado para receber ainda mais eventos de grande porte.

Acompanhando as melhorias

O padre Linniker Matheus, um dos coordenadores da Jornada Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul, que aconteceu no Guanandizão, elogiou as melhorias feitas no ginásio.

"A nova cobertura ficou excelente. Os técnicos de som disseram que ficou mais fácil, mais tranquilo fazer os ajustes do som. Então, o Ginásio está preparado para receber grandes eventos", disse o padre.

A prefeita Adriane Lopes (PP) também destacou a importância das melhorias feitas no Guanandizão.

"Temos trabalhado e investido para melhorar a infraestrutura e a qualidade do atendimento no Ginásio, para que os usuários tenham uma excelente experiência e sejam estimulados a prática esportiva como um meio de promover a saúde e o desenvolvimento social", afirmou a prefeita.

Um espaço para todos

O Ginásio Guanandizão é administrado pela Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp). Além de receber eventos esportivos e culturais, o espaço também oferece atividades do Programa Movimenta Campo Grande, que visa promover a prática esportiva e o lazer na cidade.

Atualmente, o ginásio oferece aulas de futebol de campo, futsal, zumba e pilates. Recentemente, a Funesp também abriu o atendimento da oficina de ginástica rítmica, que já está atendendo 135 alunos, meninas de 5 a 9 anos.

O Movimenta Campo Grande é um projeto que visa ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande