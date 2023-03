Gleice Jane confirma posse em duas semanas na Alems

Está marcada para o dia 11 de abril, uma terça-feira, a posse de Gleice Jane Barbosa (PT) como deputada estadual, na vaga que pertencia ao deputado Amarildo Cruz. Como primeira suplente do Partido dos Trabalhadores, com 9.767 votos obtidos nas Eleições de 2022, a professora de Dourados foi convocada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) no último dia 22 e, esta semana, confirmou a posse.

Gleice Jane será a terceira mulher a ocupar uma vaga na atual legislatura estadual, tendo como colegas de parlamento as deputadas tucanas Mara Caseiro e Lia Nogueira, todas representantes da região sul do estado, sendo Lia também eleita pela cidade de Dourados.

Nesta terça-feira (28), a futura parlamentar falou com exclusividade ao Jornal CBN Campo Grande. Gleice comentou sobre os desafios e bandeiras do mandato, a formação da equipe de trabalho e também revelou como descobriu a doença que a afastou da sala de aula e a impede de assumir o cargo imediatamente na Alems.

A futura deputada segue em licença médica para tratamento da Síndrome de Guillan Barré, uma doença autoimune considerada rara. Clique abaixo e acompanhe a entrevista:

