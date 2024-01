Golpe na internet usa site falso do Detran para cobrar IPVA e licenciamento

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos a um novo golpe na internet. Um site falso, com domínio “.one”, está utilizando o nome do Detran-MS e o layout da Sefaz para enganar os motoristas.

O site “detranms-licenciamento.ipva2024.one” traz um layout bastante parecido com o da consulta de IPVA da Sefaz, com a logo da Cotin e do Governo do Estado. Ao preencher os dados, o site disponibiliza os valores referentes aos dois tributos com descontos “atrativos”.

Para evitar cair no golpe, o Governo do Estado orienta os contribuintes a utilizarem os sites oficiais da Sefaz e do Detran-MS para consultar e pagar os tributos.

O site da Sefaz para consulta e pagamento do IPVA é www.sefaz.ms.gov.br/ipva. Já o site do Detran-MS para consulta das taxas de licenciamento é www.meudetran.ms.gov.br.

Em caso de dúvida, a orientação é que o cidadão se dirija até uma agência para buscar atendimento presencial ou acesse os sites oficiais para verificar a autenticidade dos débitos descritos.

*Com informações do Governo de MS