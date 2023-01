Governador de MS, Riedel terá desafios permeados pela reconciliação política

Empossado, Eduardo Riedel abre 2023 com desafios a frente do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, desde o cumprimento das metas e promessas de campanha até o diálogo político para conseguir executar suas propostas.

Esse foi o tema da coluna CBN Política em Destaque desta segunda-feira (02), com Adilson Trindade. “Ele tomou posse defendendo a reconciliação, porque ele enfrentou uma campanha muito dura no 2º turno, onde ele e o Capitão Contar travaram uma disputa ferrenha”, disse o colunista.

Confira a coluna completa: