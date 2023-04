Governador quer reposição salarial dos servidores com base no IPCA

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) revelou que a reposição anual dos servidores públicos estaduais, em 2023, deve ter como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

“A reposição anual é um compromisso que eu tenho feito com as categorias, a data-base de maio é o momento em que ocorre essa reposição. Em situações adversas da economia, como nós vimos em um passado recente – e eu participei disso – não conseguimos fazer nem a reposição geral anual”, disse o governador, após reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), na manhã desta terça-feira (18).

Riedel destacou que o índice “normalmente utilizado é o IPCA, para essa data-base em maio agora, aplicada ao salário dos 54 mil servidores do estado e os inativos”, disse.

O presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP), pontuou que os poderes estão discutindo o tema e que já há Projeto de Lei em trâmite. “A Alems vai apresentar o dela, enquanto poder e nós tentaremos aplicar os índices a todos os poderes da mesma maneira”, concluiu.