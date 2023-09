Governança é um pilar para a empresa frente a inovação ESG

No Explicando Direito desta quinta-feira (28), a advogada especialista em questões trabalhistas, Tais Nantes, traz informações sobre a importância de prever problemas, promover um trabalho mais eficiente e seguro por meio da governança.

A governança pode ser aplicada em qualquer nivel empresarial, seja microempresa ou multinacional, estabelecendo manuais de conduta, políticas institucionais para dar diretrizes ao trabalho e a posição da marca no mercado.

Confira todas as informações na íntegra:

