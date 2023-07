Governo antecipa segunda faixa do Programa Desenrola Brasil

Entra em prática na próxima segunda-feira (17), a faixa II do Programa ‘Desenrola Brasil’. A iniciativa do Governo Federal, dividido em dois níveis, visa a renegociação de dívidas.

A expectativa é de que cerca de 70 milhões de pessoas sejam atendidas. De acordo com o colunista da CBN, Hudson Garcia, o que deve acontecer na próxima semana é a fase de negociação, sem teto, de dívidas com instituições financeiras.

“O Desenrola tem duas faixas, e o governo está antecipando o que a gente chama de segunda faixa, que são as dívidas que vão ser negociadas com instituições financeiras, e neste caso, essas dívidas com instituições financeiras não tem teto, qualquer dívida pode ser negociada”.

O programa voltado para pessoas físicas tem o objetivo de combater a inadimplência no país.