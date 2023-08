Governo anuncia construção de nova ponte sobre o Rio Jauru, ligando Alcinópolis a Figueirão

O Governo Estadual anunciou a construção de uma sólida ponte de concreto reforçado, que abrangerá o Rio Jauru e ligará as localidades de Alcinópolis e Figueirão.

A estrutura da ponte terá uma extensão total de 80 metros, acompanhados por uma largura de seis metros, e será erguida ao longo de uma estrada vicinal que conecta as duas cidades vizinhas.

Um montante substancial de R$ 3,2 milhões foi alocado para financiar essa obra de vital importância, que se espera que seja concluída em um prazo de 150 dias consecutivos, a partir do momento em que a empresa responsável obtiver a autorização formal para dar início às operações de construção.

A divulgação destes detalhes foi efetuada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), que atualmente supervisiona mais de 30 contratos ativos relacionados à construção de pontes de concreto, espalhados por todas as regiões do estado.