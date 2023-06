Governo anuncia diversos planos voltados ao meio ambiente

Reflorestamento, monitoração de desmatamento e conservação da água estão entre os projetos adotados pelo Governo do Estado para Mato Grosso do Sul. Planos foram divulgados nesta terça-feira (06) no Bioparque Pantanal, em comemoração a Semana do Meio Ambiente.

O principal anúncio foi acerca do Projeto Sementes do Taquari, que vai reflorestar uma área de 1.800 hectares de solo degradado localizada nas cabeceiras do rio Taquari, região Norte do Estado, o maior rojeto de recuperação ambiental em unidade de conservação do Brasil. Na primeira fase, o projeto prevê investimento de R$ 5 milhões e o plantio de 2 milhões de árvores, com o apoio de diversos parceiros da iniciativa privada.

Outros dois programas do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) irão acompanhar, por imagens de satélite, a situação do remanescente florestal: o Monitor de Geração de Alertas de Desmatamento Ilegal e o Sistema de Certificação Ambiental.

O Governo anunciou ainda o Programa Estadual de Sanidade Florestal e um novo Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) visando a conservação da água e do solo na região de Bonito. Será também assinada a resolução que estabelece os critérios para elaboração do Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa que servirá de diretriz para licenciamento ambiental de futuros empreendimentos.

Mais dois investimentos, que totalizam cerca de R$ 6 milhões, serão para reforma da sede do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e da sede do Imasul. A obra do prédio do Imasul compreende ampliação para construir nova Central de Atendimento, construção de uma sala para Tecnologia de Inovação, reforma geral e cercamento total.

Para o Parque das Várzeas do Ivinhema, será construído um novo galpão de maquinário, revitalização da base de apoio da Polícia Militar Ambiental, reforma da sede e das dependências administrativas e melhorias nas instalações hidráulicas. Nessa obra serão investidos R$ 2,85 milhões.

Concurso

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) terá um concurso público para seleção de novos servidores. O último concurso público do Imasul foi realizado em 2006. No decorrer desse período, muitos servidores se aposentaram, outros mudaram de emprego e houve ainda falecimentos, sendo necessária novas contratações.

*Com informações do Governo do Estado