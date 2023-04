Governo convoca 68 aprovados no cargo de agente de polícia judiciária para posse

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação de 68 candidatos aprovados no Concurso Público de Provas para provimento no cargo de Agente de Polícia Judiciária do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Também foram veiculados na mesma edição editais com informações sobre o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e as demais informações para a realização da fase III: Exame de Saúde para conhecimento dos candidatos aos cargos de soldado e oficiais dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

O edital relacionado ao Concurso Público de Provas para provimento no cargo de Agente de Polícia Judiciária, convoca os aprovados para a realização dos procedimentos de investidura que será integrado por três etapas, a primeira o exame médico admissional, a segunda entrega de documentos e a última o juramento, posse e escolha das vagas.

O exame médico admissional será realizado pela Perícia Médica da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária, localizada na Avenida Mato Grosso 5.778, em Campo Grande, conforme a data e horário especificados no edital de convocação. Os convocados deverão apresentar os documentos pessoais, os resultados dos exames, laudos, pareceres, e estarem trajados no dia do exame conforme especificado no edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda etapa, o candidato deverá preencher o pré-cadastro dos dados pessoais e remeter os documentos no endereço eletrônico http://www.portaldoservidor.ms.gov.br, no período compreendido entre as 8 horas do dia 8 de maio e as 23h59 do dia 25 maio de 2023.

Para finalizar a etapa, o convocado deverá apresentar presencialmente nas datas e horários especificados no edital, na Delegacia-Geral da Polícia Civil-DGPC os documentos originais e comprovar os requisitos exigidos para a investidura do cargo integrante do quadro da Polícia Civil. A DGPC está localizada na Avenida Des. Leão Neto do Carmo, 1203, Jardim Veraneio, em Campo Grande - MS.

Os candidatos relacionados no anexo único do edital, que comprovarem o atendimento a todos os requisitos exigidos para o provimento no cargo deverão comparecer para juramento, posse e escolha de vagas, no Auditório do Bioparque Pantanal, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 6.277, Chácara Cachoeira, Campo Grande, no dia 25 de maio de 2023, às 8h.

Na publicação consta o número da inscrição, nome e classificação, bem como as datas e horários do exame médico e posse. As informações sobre as documentações necessárias, entre outros dados, estão disponíveis no anexo único do edital, na edição do Diário Oficial do Estado, n. 11.136, nas páginas 94 a 101.

Referente aos editais dos comandos da PM e Corpo de Bombeiros Militar foram publicadas para conhecimento dos participantes o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e as demais informações para a realização da fase III: Exame de Saúde.

O exame ocorrerá no município de Campo Grande, na Policlínica da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, no período de 24 a 29 de abril de 2023. As informações de data e horário de cada candidato, assim como as convocações para a realização da fase, foram publicadas na edição extra do Diário Oficial do Estado no dia 28 de março de 2023.

No dia do exame de saúde, os candidatos deverão trajar roupa de banho e levar garrafa com agua para hidratação, o preenchimento do TCLE ocorrerá no dia e horário desta avaliação presencial. Devido a recomendação expedida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul no dia 18 de abril de 2023, a apresentação do resultado de exame de HIV será dispensada.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis na edição do Diário Oficial do Estado, n. 11.136, nas páginas 102 a 105.

*com informações do Governo do Estado