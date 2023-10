Governo de Mato Grosso do Sul anuncia investimentos em infraestrutura

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta segunda-feira (16) novos investimentos em infraestrutura para o estado. As obras, que totalizam R$ 13,7 milhões, beneficiarão os municípios de Dois Irmãos do Buriti, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Tacuru, Laguna Carapã e Costa Rica.

Em Dois Irmãos do Buriti, serão pavimentados trechos de 12 ruas nos bairros Jardim Continental e Vila Nova. O investimento será de R$ 5,9 milhões e a obra deverá ser concluída em um prazo de 360 dias.

Em Corumbá, será realizada a recuperação das estruturas das extremidades das lajes em balanço da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262. O investimento será de R$ 1,3 milhão e a obra deverá ser concluída em um prazo de 150 dias. Também será realizado uma inspeção especial, elaboração de projeto executivo e supervisão de obras para recuperação e recondicionamento da estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262. O investimento será de R$ 2,8 milhões.

Em Eldorado, Iguatemi e Tacuru, será elaborado um projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-295. O investimento será de R$ 3,5 milhões.

Em Laguna Carapã, será executada a obra de pavimentação e drenagem na rua Alberto Froes e adjacências, na Vila Bocajá. O investimento será de R$ 1,2 milhão.

Em Costa Rica, será realizada a obra de restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-223. O investimento será de R$ 1,2 milhão.

As obras fazem parte do Programa de Investimentos em Logística de Mato Grosso do Sul (PIL/MS), que tem como objetivo melhorar a infraestrutura rodoviária, ferroviária e aeroportuária do estado.