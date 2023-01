Governo de MS convoca mais 265 professores aprovados em concurso público

Em reunião na sede da governadoria nesta terça-feira (17), o governador do estado Eduardo Riedel se reuniu com representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) para discutir a chamada de 265 professores aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos realizado no ano passado. A autorização foi assinada hoje para que os profissionais iniciem os trabalhos no início do ano letivo de 2023, que será após o carnaval em 23 fevereiro.

Realizado em abril de 2022, o concurso atraiu mais de 20 mil profissionais, sendo que 70% dos interessados foram de outros estados. O cargo também caracteriza-se pela alta remuneração, é o maior salário do Brasil para a categoria com R$ 10.300 e 40 horas semanais. Ao todo foram aprovados 1.936 profissionais, que concorreram a 722 vagas.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, a convocação faz parte de um compromisso feito entre a gestão do estado e a população. "É uma agenda que foi tratada ao longo da campanha e a gente vem agora cumprir junto à Fetems. Tudo isso para melhorar o nosso sistema educacional, com uma educação que tenha infraestrutura adequada com a reforma das escolas compelta, uma educação que avançe nas escolas em tempo integral com o objetivo de, nesses quatro anos, universalizar o acesso dos alunos para esse modelo, e uma educação que valorize o profissional", afirma o gestor.

O presidente da Fetems, professor Jaime Teixeira também estava presente na reunião e falou que a chegada dos novos profissionais é importante para o desenvolvimento do sistema de educação. "Trazendo profissionais concursados, você está valorizando a escola pública. Não são novos cargos, eles chegam para substituírem 265 profissionais que eram temporários. Nós sabemos que o governo tem o compromisso de chamar até mil novos esducadores neste ano e a Federação vai continuar trabalhando para isso", explica o professor.

O Governador do Estado Eduardo Riedel afirmou que a nomeação dos cargos será feita na próxima semana.