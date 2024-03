Setor agropecuário é atingido pela alta nos custos de produção e forte estiagem

Diante das perdas na agricultura em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado está trabalhando em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para fornecer assistência ao setor, que enfrenta uma crise devido à redução na produção e à estiagem. O objetivo é fornecer apoio aos setores de soja, milho e pecuária bovina, incluindo medidas de suporte financeiro. Espera-se que as medidas sejam anunciadas antes do final da colheita da safra de grãos, para minimizar os impactos climáticos e de mercado na produção agropecuária deste ano.

Nesta safra foram cultivados cerca de 4,2 milhões de hectares de soja em Mato Grosso do Sul, com uma estimativa de produção de 54 sacas por hectare. No entanto, devido aos custos de produção em alta e à estiagem, a produtividade está sendo menor que a esperada, gerando perdas na receita e endividamento no setor. Diante desse cenário, o Governo do Estado e as entidades produtivas solicitaram apoio urgente do Governo federal.

Algumas medidas iniciais que o Ministério da Agricultura prepara incluem a prorrogação de parcelas de investimentos com vencimento em 2024 e a disponibilização de linha de capital de giro em dólar por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com carência de dois anos e prazo de pagamento de três anos. A equipe econômica está avaliando as parcelas de investimentos contratados com recursos equalizados que vencem este ano, com um total de R$ 28,1 bilhões, para possível prorrogação.

Durante uma reunião com representantes do setor, o ministro da Agricultura esclareceu que o Governo Federal anunciará em breve as medidas de apoio financeiro ao setor rural. O objetivo é evitar uma crise financeira entre os produtores antes do término da colheita da soja.

O Governador ressaltou a importância do acompanhamento atento das ações pelo Estado e a participação das bancadas federal e estadual para buscar soluções para a situação. As medidas foram avaliadas positivamente pelas entidades do setor, que destacaram a importância da colaboração entre o governo, as entidades produtivas e o Ministério da Agricultura para encontrar soluções para a crise.

A produção estimada da safra de soja 23/24 é de 12,5 milhões de toneladas, abaixo dos 15 milhões de toneladas do ano anterior.

*Com informações da Semadesc/MS