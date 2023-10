Governo de MS e Prefeitura de Campo Grande firmam convênio para revitalizar antiga rodoviária

Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande firmaram um convênio de R$ 3,5 milhões para ajudar na obra de revitalização da antiga rodoviária da cidade, o Terminal Rodoviário Eduardo Laburu. Os recursos serão repassados ao município em quatro parcelas.

A antiga rodoviária de Campo Grande foi construída nos anos 1970 e foi desativada em 2015. O espaço foi abandonado e acabou degradado com o tempo.

A obra de revitalização da área pública da antiga rodoviária, que é de 11.902 m², está dividida em três etapas:

Revitalização do prédio da Rua Joaquim Nabuco: O prédio onde funcionavam as plataformas de embarque e desembarque e onde eram vendidos os tíquetes para viagens será revitalizado. Pisos serão trocados e redes elétrica e hidráulica serão substituídas. As estruturas das lajes serão refeitas e a antiga escadaria será substituída por escadas novas. Neste local vão funcionar as instalações da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) e da Guarda Municipal.

Demolição do terminal do transporte coletivo: O local onde funcionava o terminal do transporte coletivo, na Rua Vasconcelos Fernandes, será totalmente demolido para dar lugar a um estacionamento com 69 vagas.

Acessibilidade e paisagismo das calçadas: As calçadas do quadrilátero das ruas Joaquim Nabuco, Dom Aquino, Vasconcelos Fernandes e Barão do Rio Branco terão acessibilidade e paisagismo. O projeto prevê a colocação de piso tátil, rampa de acesso para pessoas que utilizam cadeiras de rodas e o plantio de centenas de árvores e plantas.

A previsão é que a obra seja concluída até o final de 2024.