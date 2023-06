Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (23), Arildo Flores faou sobre uma iniciativa do governo do Amazonas, que abriu edital para crédito de carbono e, com a venda dos ativos, pretende ajudar a proteger as áreas que estão dedicadas à parques estaduais e unidades de conservação.

