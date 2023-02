Governo do Estado abre inscrições para cursos gratuitos

A Escolagov (Fundação Escola de Governo) está com inscrições abertas para cursos gratuitos nos formatos presencial e a distância. Com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão e a capacitação dos servidores do Poder Executivo Estadual, 49 cursos estão sendo disponibilizados nas áreas de Comunicação, Gestão de Pessoas, Compras e Contratos, Sistemas, Ferramentas Tecnológicas, Administração Pública, Planejamento Estratégico e Gestão Previdenciária.

A lista completa dos cursos com as suas respectivas descrições, cargas horárias e períodos de inscrições está disponível no Portal do Aluno da Escolagov. Para realizar a inscrição no curso pretendido, basta realizar o login no site e enviar a justificativa da adesão. Informações adicionais podem ser obtidas na Fundação Escola de Governo pelo telefone (67) 3321-6100.

Os cursos na modalidade a distância (EAD) ficam disponíveis 24 horas por dia e são ideais para quem busca praticidade, flexibilidade, comodidade, economia de tempo e principalmente a economia financeira.

Entre os novos cursos ofertados na modalidade presencial está o de “Oratória” distribuídos em duas turmas, a Turma I disponibiliza 30 vagas à Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul e a Turma II mais 30 vagas destinadas a todos servidores do Estado.

No formato on-line, o curso “Comunicação Assertiva para Lideranças” é direcionado aos servidores que exercem a função de liderança no contexto do serviço público.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul