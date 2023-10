Governo do Estado investe em infraestrutura em Campo Grande e interior

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investiu R$ 1 milhão na implantação de um sistema de iluminação pública com luminárias de LED na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. A obra, que deve ser concluída em 120 dias, faz parte de um pacote de investimentos em infraestrutura urbana anunciado pelo governo nesta terça-feira (31).

Também na Capital, o governo lançou licitação para a reforma da enfermaria pediátrica e da UTI Pediátrica do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). O investimento previsto é de R$ 4,5 milhões.

Para o interior do Estado, foram lançadas licitações para:

- Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento ambiental das obras de implantação das rodovias MS-165 e MS-299, entre a MS-165 (KM 35,00) e o início trecho urbano de Sete Quedas, com extensão de 113,62 quilômetros, nos municípios de Paranhos e Sete Quedas;

- Elaboração de projeto executivo de engenharia para construção de cinco pontes de concreto na rodovia MS-134, no trecho que fica entre a MS-040 e a BR-267, nos municípios de Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina;

- Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-156, no trecho que segue da MS-289 à MS-289, com extensão de 64,50 quilômetros, nos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru.