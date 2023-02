Polícia Civil estuda a criação de Centro de atendimento à criança e ao adolescente

O Governo do Estado, por meio da Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, está estudando a possibilidade de implantar o Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar da Criança e do Adolescente.

Comissão de estudos técnicos, formada por cinco delegados, vai analisar e avaliar as temáticas das áreas atribuídas, para apresentar um relatório sobre o tema, no prazo de 20 dias.

A previsão é de que seja formalizado equipamento que atue com rede de proteção e atendimento humanizado às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou violência, além de oferecer acolhimento e encaminhamento das denúncias de forma rápida e especializada, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O texto que estabelece a comissão foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (9).

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, o plano é implantar um setor em sintonia com o município, a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil, que atenda crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, crimes sexuais, entre outros.

O Centro deve funcionar nos moldes da Casa da Mulher Brasileira, onde a vítima passe por triagem, atendimento psicossocial, registro de ocorrência, exames de corpo de delito e seja encaminhada imediatamente aos órgãos ou serviços disponíveis.

A comissão de estudos técnicos criada hoje pela Polícia Civil é presidida pelo delegado Márcio Custódio e composta pelos também delegados Christiane Grossi, Jairo Carlos Mendes, Marcos Takeshita e Edilson dos Santos.

