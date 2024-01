Governo Federal destina R$ 2,7 milhões para segurança em Mato Grosso do Sul

O Governo Federal destinou a Mato Grosso do Sul o total de R$ 2,7 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para a redução dos índices de mortes violentas intencionais, que envolvem homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e morte por intervenção de agente do Estado.

Publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (31), o acordo corresponde a suplementação dos orçamentos de 2023 e 2024

Os valores serão investidos nas Polícias Civis, sendo metade para unidades especializadas em investigação de homicídios e busca de pessoas desaparecidas e a outra metade no combate ao crime organizado e especializadas em recuperação de ativos ou repressão ao tráfico de entorpecentes.

Conforme as regras, os estados deverão investir 68% dos recursos na melhoria desses equipamentos e o restante poderá custear a estrutura existente.

O recurso que será repassado ao Fundo de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul deve obedecer regras de prestação de contas e acompanhamento de investimento dos recursos, como apresentação de plano de ação e funcionamento do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social na unidade federativa

Para todo país

Foram investidos ao todo mais de R$ 78 milhões para todos os estados do país e o Distrito Federal (DF), com a mesma intenção, o investimento para redução de mortes violentas.

*Com informações da Agência Brasil

