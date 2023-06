Governo Federal lança Plano Safra 2023/2024

Na manhã desta terça-feira (28), o Governo Federal lançou o Plano Safra 2023/2024. Destinando mais de 300 bilhões de reais para a produção agropecuária.

O Plano de Financiamento da Agricultura e da Pecuária Empresarial contará com um investimento de mais de R$364 bilhões de reais, de acordo com o anúncio do Governo Federal. Os valores serão destinados a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais, até junho de 2024.

O objetivo do recurso é incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis.

Os valores são destinados para o crédito rural para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor rural (Pronap).

O total reflete um aumento de cerca de 27%, em relação ao financiamento anterior, que foi de 287 bilhões de reais para o Pronap e outros programas.

O Plano Safra 2023/2024 trabalha com redução das taxas de juros para recuperação de pastagens e premiação para os produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis.

Do total de recursos disponibilizados para a agricultura empresarial, R$ 272 bilhões de reais serão destinados ao custei e comercialização, uma alta de 26% em relação ao ano anterior.

As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Pronap e de 12% para os demais produtores. Já para investimentos, s taxas de juros variam entre 7% e 12,5% de acordo com o programa.

"Existia uma grande expectativa primeiro em relação as taxas de juros que são hoje mantidas pelo Governo federal através da nossa Selic e a questão do volume de recursos. Então as duas preocupações eram previsibilidade e tempo porque já estava um pouco atrasado o anúncio e principalmente pelo volume de recursos. Na nossa avaliação o plano é positivo porque vamos entrar numa safra com preços menores e vamos precisar de mais recursos", salientou Jaime Verruck, Secretario de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ele destacou ainda, que este plano atende a agricultura e pecuária empresarial que contempla os grandes e médios produtores e cooperativas.

Complementando os valores para o setor rural, hoje (28) o Presidente Lula anuncia o Plano Safra da Agricultura Familiar, com valor em torno de R$ 77 bilhões em recursos e taxas de juros menores para o financiamento de pequenos produtores na produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis, como bionsumos, sociobiodiversidade e transição agroecológica.