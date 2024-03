Governo Federal quer incluir contribuição futura do FGTS na compra de casa própria

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve se reunir no próximo dia 19 de março. A expectativa para este encontro está na regulamentação do FGTS Futuro. A modalidade permitirá o uso de contribuições futuras do empregador ao fundo para comprovar renda maior e comprar imóveis mais caros ou reduzir o valor da prestação.

Para o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia, o maior impacto será para famílias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe a avaliação.