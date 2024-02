Governo Federal recua e retira unidades de conservação do programa de desestatização

Em uma mudança significativa na política ambiental, o Governo Federal, por meio do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (CPPI), decidiu retirar 19 unidades de conservação do Programa Nacional de Desestatização (PND). Entre as áreas beneficiadas está o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta quarta-feira (21), Fernando Garayo comentou que a medida foi vista por especialistas como negativa, uma vez que o poder público não tem recursos ou capacidade de manter estas unidades de conservação e muito menos de. Investir para o incentivo do turismo.

Confira a coluna na íntegra: