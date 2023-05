Governo lança Programa "MS Saúde" com destaque para cirurgias reparadoras

O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (8) o Programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, que prevê consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A estratégia é fortalecer a política de regionalização, com acesso aos serviços de saúde em todas as regiões do estado para que não haja mais filas de espera.

Na solenidade, realizada no Hospital São Julião, em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel anunciou investimentos de R$ 45 milhões e outros R$ 7,9 milhões oriundos do Governo Federal."Passamos por uma pandemia, as filas se constituíram novamente e agora se faz necessário um programa como esse. É para as pessoas que vamos trabalhar. Esse programa vem dar respostas para essas ações e estimativa para zerar essa fila até o final do ano", completou o governador.

O Programa prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde firmem convênios que vão garantir a realização de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia.

Também está prevista a realização de 42,5 mil exames diagnósticos, como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

O secretário de Saúde, Maurício Simões, ponderou que é importante os municípios se prepararem para receber os recursos. "O que garante uma cirurgia segura não é só a infraestrutura, mas também uma equipe técnica treinada para realizar os procedimentos. Ao contratarem os procedimentos cirúrgicos deem valor àquelas pessoas que trabalham nos municípios e regiões para termos uma saúde regionalizada e descentralizada", afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, a partir de terça-feira (9) os municípios podem se habilitar ao Programa, inclusive, os hospitais privados. A resolução que traz os detalhes sobre como participar está disponível na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem (8), para acessar clique aqui.

O presidente do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde), José Lourenço Braga Liria Marin, admitiu que o projeto fará a diferença na Saúde. "Junto com ele [Programa] está acontecendo a regionalização da Saúde", declarou.

Cirurgias reparadoras

A grande novidade do "Programa MS Saúde" serão as cirurgias reparadoras, voltadas para pré-adolescentes e jovens em idade escolar. Episódios de humilhação e agressão entre estudantes são cada vez mais frequentes e continuam a desafiar a organização das escolas, tanto na rede pública quanto na privada. Somente no ano de 2022, Mato Grosso do Sul registrou 142 casos.

A representante dos Hospitais Filantrópicos, Rosa Conceição da Costa Vilas Boas, elogiou a ação do Governo do Estado. "Zerar a fila de cirurgias é possível. Saúde não tem preço, mas tem custo. Com este aporte financeiro do governo na Saúde, vamos conseguir."

*Com informações de Governo de MS