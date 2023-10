Governo lança programa de remuneração para cuidadores

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (4), o Programa Cuidar de Quem Cuida, que irá fornecer benefício social a cuidadores não remunerados de pessoas com deficiência. A ação visa a melhoria da qualidade de vida às famílias vulnerabilizadas pela pobreza e exclusão social.

A previsão é que cada cuidador, obedecendo aos critérios estabelecidos em decreto, receba R$ 900 por mês. Dados levantados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) estimam que ao menos 2 mil pessoas em Mato Grosso do Sul estariam aptas para recebimento do benefício.

Informações da Sead esclarecem que o benefício tem como público principal os cuidadores de pessoas com dependência grau 2 e 3. Grau de dependência nível 2 se aplica para pessoas com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.

O grau de dependência nível 3 abrange pessoas com deficiência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

A coordenação do Cuidar de Quem Cuida explica que após a publicação do decreto, a Sead iniciará um processo de visitas, de outubro a dezembro, com base nos dados do CadÚnico com o objetivo de verificar in loco a elegibilidade desses cuidadores ao benefício social.

Após esse período também estará disponível, no site da secretaria, link para que cuidadores não localizados na busca prévia, possam realizar o cadastro para concorrem ao benefício. É reforçado ainda pela coordenação a importância de manter os dados atualizados no Centro de Referência da Assistência Social.

Durante a permanência no programa, o cuidador e a pessoa sob sua responsabilidade serão acompanhados por equipe multidisciplinar da Sead.

*Com informações do Governo do Estado