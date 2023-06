Grave acidente na MS-164 deixa um morto e dois feridos em Ponta Porã

Um grave acidente envolvendo um carro Gol e um caminhão foi registrado na noite desta terça-feira (13) na rodovia MS-164, em Ponta Porã, saída para a capital do estado.

De acordo com informações, uma pessoa ficou presa nas ferragens do veículo Gol, enquanto uma mulher, Marta Vera Gramel faleceu e outras duas ficaram feridas.

Unidades do Corpo de Bombeiros trabalharam para resgatar a vítima presa nas ferragens.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A equipe de resgate e as forças de segurança trabalharam incansavelmente para garantir a segurança dos envolvidos e do trânsito no local do sinistro.