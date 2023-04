Grupo armado é preso na região da Gameleira

Na manhã desta segunda-feira (17), um grupo armado foi preso na região dos arredores do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. A polícia está à procura de dois homens ainda.

Por volta das 6 horas da manhã, policiais militares que apoiam a segurança do estabelecimento penal de segurança mínima, visualizaram um veículo com quatro ocupantes com atitude suspeita próximo ao portão de entrada do estabelecimento penal.

Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram pistolas e munições, e dois dos quatro ocupantes fugiram na sequência. Ao perceber a movimentação atípica, o Grupamento de Escolta Penitenciária saiu para auxiliar os militares. Os dois detidos foram encaminhados para a delegacia. A ocorrência segue em andamento na busca dos fugitivos.

De acordo com a Agepen – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, não há nenhum indício de invasão do estabelecimento penal. A suspeita é de que pudesse ser um atentado contra internos que deixam o semiaberto para trabalhar.