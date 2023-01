Grupo de MS participa da maior feira de varejo do mundo

Todos os anos, a cidade de Nova Iorque recebe a maior feira de varejo do mundo, a Retail's Big Show, promovida pela NRF (National Retail Federation), a Federação Nacional do Varejo americano. O evento realizado no Jacob Javits Convention Center é voltado para a gestão de negócios do setor varejista e reúne empresários, executivos e profissionais de vários países.

Este ano, a comitiva da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul contou com 21 pessoas, entre empresários e gestores, além de técnicos do Senac e Sebrae para uma imersão no mundo dos negócios varejistas. Durante a feira é possível conhecer e trocar experiências sobre inovação, mercado financeiro, estratégia, tecnologia, cases de marcas globais, entre outros temas ligados ao setor.



Nos Estados Unidos, o varejo é o maior empregador privado, contribuindo com US$ 3,9 trilhões para o PIB anual e sustentando um em cada quatro empregos país – 52 milhões de americanos trabalhadores. Por mais de um século, a NRF tem sido uma voz para todos os varejistas e todos os empregos no varejo, educando, inspirando e comunicando o poderoso impacto que o varejo tem nas comunidades locais e nas economias globais.

O diretor regional do Senac/MS, Vitor Mello, contou os detalhes dessa visita técnica, ao vivo, direto de NY, no Jornal CBN Campo Grande.







A NRF anunciou esta semana que a Retail's Big Show se expandirá para a Ásia-Pacífico a partir de 2024 com uma nova conferência e exposição anual que deve atrair milhares de varejistas e parceiros de negócios de toda a região. O primeiro NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific será realizado de 11 a 13 de junho de 2024, no Sands Expo and Convention Center em Cingapura, seis meses após o NRF 2024: Retail's Big Show na cidade de Nova York.